Назови киногероя, который тебя вдохновляет
В психологии все чаще используется практика домашних заданий о просмотре фильмов, сериалов. Их основная цель — развить уверенность в себе глядя на те качества, которыми хотелось бы обладать.
Так вот. Мне для себя, не для теорий.
Кто из киногероев вас вдохновляет, с кого берете пример, чьи диалоги и поведение вы неосознанно пытаетесь повторить в жизни? (Ну хоть раз все так делали, не врите).
Это наиболее простой и быстрый способ восстановить раздробленную личность: попытаться вспомнить свои сильные и волевые черты, которые мы (по эгоизму человеческому) любим подмечать у любимых героев.
Делайте это каждое утро и уверенность сама даст росток сквозь горы проблем.
Что я нашел в Томасе Шелби?
- умение держать себя в руках в критических ситуациях
- душевное спокойствие даже во время хаоса
- вера в свои действия, в то, что только выполнив все свои планы можно наконец найти счастье
- умение прощать, но между тем и умение опрокидывать подлецов — выкидывать из своей жизни
- непоколебимость к женской страсти (не люблю глупых податливых Бондов, которых давно уж не было бы в живых при такой неосмотрительности)
- всегда есть компромисс, всегда есть выход — нужно его найти, а не сидеть на месте
- большие дела — требуют больших усилий, ни что не дается легко
- нужно уметь добиваться поставленных целей, они обязательно сбудутся, хоть и не так, как было изначально задумано
- настроение человека — это прямая линия, если у вас скачет синусоида, то в вашей жизни уже давно происходит бардак