В психологии все чаще используется практика домашних заданий о просмотре фильмов, сериалов. Их основная цель — развить уверенность в себе глядя на те качества, которыми хотелось бы обладать.

Так вот. Мне для себя, не для теорий.

Кто из киногероев вас вдохновляет, с кого берете пример, чьи диалоги и поведение вы неосознанно пытаетесь повторить в жизни? (Ну хоть раз все так делали, не врите).

Это наиболее простой и быстрый способ восстановить раздробленную личность: попытаться вспомнить свои сильные и волевые черты, которые мы (по эгоизму человеческому) любим подмечать у любимых героев.

Делайте это каждое утро и уверенность сама даст росток сквозь горы проблем.

Что я нашел в Томасе Шелби?