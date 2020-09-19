Назови киногероя, который тебя вдохновляет

 В психологии все чаще используется практика домашних заданий о просмотре фильмов, сериалов. Их основная цель — развить уверенность в себе глядя на те качества, которыми хотелось бы обладать.

 Так вот. Мне для себя, не для теорий. 

 Кто из киногероев вас вдохновляет, с кого берете пример, чьи диалоги и поведение вы неосознанно пытаетесь повторить в жизни? (Ну хоть раз все так делали, не врите).

 Это наиболее простой и быстрый способ восстановить раздробленную личность: попытаться вспомнить свои сильные и волевые черты, которые мы (по эгоизму человеческому) любим подмечать у любимых героев. 

 Делайте это каждое утро и уверенность сама даст росток сквозь горы проблем. 

 Что я нашел в Томасе Шелби?

  • умение держать себя в руках в критических ситуациях
  • душевное спокойствие даже во время хаоса
  • вера в свои действия, в то, что только выполнив все свои планы можно наконец найти счастье
  • умение прощать, но между тем и умение опрокидывать подлецов — выкидывать из своей жизни
  • непоколебимость к женской страсти (не люблю глупых податливых Бондов, которых давно уж не было бы в живых при такой неосмотрительности)
  • всегда есть компромисс, всегда есть выход — нужно его найти, а не сидеть на месте
  • большие дела — требуют больших усилий, ни что не дается легко
  • нужно уметь добиваться поставленных целей, они обязательно сбудутся, хоть и не так, как было изначально задумано
  • настроение человека — это прямая линия, если у вас скачет синусоида, то в вашей жизни уже давно происходит бардак
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Я не "без пары", я — "разведен"

 Почему только женщинам можно пенять на потерянное время? Мужчина в одиночку отдает сто процентов энергии на реализацию собственных планов, в браке — на 70% ради семьи. И все это ради того, чтобы услышать: «Я хочу большего. Я ухожу»?

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Люди разучились любить

  Теперь главная цель — это поиск впечатлений, постоянная подпитка собственных эмоций. «И в радости, и в горе...», кхм, осталась только первая часть —  в радости. До первого горя.

 Мы разучились поддерживать близких. Отчаяние — ты слабохарактерный. Стресс — неудачник. Измотан — «а я что, расслабляюсь?». Меняешь работу — «а вот у тех и тех все хорошо, на отдых слетали».

 А может нам будет лучше жить по одному? Средний возраст в стране поднимем. Исчезнут ВСД, панические атаки, депрессии и еще многие-многие болезни, которые развиваются благодарю людям. Близким людям. 

 Тем самым, которых ты «любил». А может Кенне прав? И «любил» — это из разряда «дебил». И удобно как было бы.

 — Потерпи, скоро все наладиться и мы обязательно слетаем вместе на отдых.
— Ну раз так, тогда пока. Я хочу жить сейчас!
— Козел! Любил! Сволочь!

 Звучит же. Не спорьте!

 Сколько еще пройдет миллионов лет, когда люди начнут ценить друг друга

 Мы чувствуем себя одинокими не потому что это ненормально или болезненно. Просто ты — это пустое место для своих родных, и они пытаются заполнить его всеми своими желаниями и просьбами (от которых не отвертеться). 

 И как только ты наполняешься до края, дальше просто не можешь слушать их наставления — хочется взорваться как пороховая бочка. Бросить все к чертям. Лучше уж в одного, чем быть волшебной палочкой для кого-то.

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7 фильмов на 7 вкусов для осеннего просмотра

 Ко всем людям нужен свой подход. Чтобы не делать подборку однотипных фильмов, лучше попытаться угодить каждому. Хоть и в меньшей мере. Здесь ты точно найдешь что-то свое в этот прохладный домашний вечер.

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Отсутствие секса ведет к успеху

 И дело вовсе не в свободном времени в жизни без партнера. Не в усиленном стремлении заработать миллион не найдя минутки для этого занятия. Не в каких-то особых методиках подхода к сексу. Речь пойдет о другом.

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Осенью люди меняются до неузнаваемости

 Вне зависимости от сумбурных, непредсказуемых, трагических событий этого лета — осенью придется упорно трудиться. Эта пора у всех народов считалась священной жатвой — время кардинальных перемен и новых вызовов. 

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Как обрести уверенность в себе?

 Нет, никаких методик по самовнушению, 505 «заготовленных фраз на любой случай жизни» или 10 шагов по воспитанию внутренней сволочи здесь рассматриваться не будут.

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99% твоих взглядов придуманы до твоего рождения

 Ты далеко не уникален. Так, серый обыватель, пользователь не разобравшийся с настройками игры. 

 И все к чему сводится твое существование — это поиск игрушки по-больше, по-красивее, чем у всех твоих знакомых. А получив ее — тут же услышишь, что «она давно уже не топ» и так погнал по новому кругу. Пока не сотрутся колодки.

 Ты либо даешь этому миру, либо хаваешь то, что что тебе приносят. Выбор ты сделал сам. Они тебя к этому не подталкивали. Все можно изменить, но для этого нужно обрубить канаты, которые тебя держат. 

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В самом начале

 Я помню свой предыдущий опыт. Были надежды, были большие планы на это лето. 

 Но (увы) марафон стал для меня провалом. Думал, что проведу отличное лето, но это лето меня провело. 

 Болезни, развод, переезд, бесконечный ремонт — все было терпимо. Пока вдруг не оборвалось в один миг. Бывает же точка невозврата, когда опускаешь руки и даешь делам идти на самотек. 

 Вокруг одни лишь развалины 

 Мне бы возненавидеть весь мир, в голове лишь мысли о мести.

 Хотелось кричать, хотелось завыть, хотелось забыться...

 В голове были лишь мысли, и мысли те стали грузом. Как бы забить, как бы все это в голове своей пережить?

 Пуля из злобы пробила навылет. Больше не будет слов о семье, больше не будет о целях. Сверну, разорву, выброшу в урну. Все опять заново. Бесконечные спирали по жизни. 

 Я боюсь свернуть за поворот, чтобы вновь не столкнуться с их сказочной жизнью. 

 Как признаваться в любви вновь? Попробую не дать волю чувствам, только лишь разуму. 

 Сколько же сказано было слов в надеждах о детях, на победу в забеге, о горах и славе? Куда их теперь. Все уже пройдено. 

 Но вдруг... Мы лишь в самом начале? 

 И новый зовет поворот, кричит: «не отчаивайся».

 Значит только вперед, столько еще успею я сделать. Спину прямо, уверенность в сердце. Новый полет. Новый как кеды в картоне.

  Марафон #91 день осени, будет по-проще — 12 заданий. Кто с нами?

3 главных составляющих счастья

  Я видел много заблудших душ людей. И всех характеризовало одно — желание по-скорее пробить титановую стену, кованую из тысяч навязанных желаний. 

 «Вот накоплю. Вот начну жить. Вот добьюсь повышения. Вот она измениться, посмотришь»

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